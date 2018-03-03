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Источник: Россия закончила испытание ядерных малогабаритных установок

Вчера, 20:25

Военно-дипломатический источник сообщил об окончании в России тестирования и испытания ядерной малогабаритной энергетической установки, предназначенной для использования на крылатых ракет с неограниченной дальностью полета, а также для подводных аппаратов автономного типа.

Источником было отмечено, что данные технологии существуют только в России и были разработаны и реализованы Российской Федерацией. Также этот же источник в прошлом году рассказывал прессе, что Россия неоднократно посылала своим западным партнерам сообщения с намеком на то, что разрабатываемые ими систем ПРО не смогут нейтрализовать военный потенциал России.

Ранее источник назвал американские противоракеты «рогатками против самолетов».


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