США обвинили Россию в нежелании прекращать войну на Донбассе

Вчера, 20:10

Курт Волкер, представляющий Госдепартамент США по Украине, обвинил Россию в нежелании выполнить Минские соглашения и установить мир на Донбассе.

США увидели «политическую волю» Украины, стремящейся любыми способами прекратить войну на Донбассе и вернуть людям мир. Однако Россия не продемонстрировала аналогичных шагов со своей стороны, заявил Курт Волкер. Согласно мнению спецпредставителя американского Госдепартамента по Украине, из-за РФ Минские соглашения не могут быть выполнены в полной мере.

Поведение Кремля политик из США объяснил желанием Путина сформировать в Киеве наиболее дружественное для себя правительство. Пока что план Москвы не работает, подытожил Курт Волкер.