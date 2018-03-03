Ракеты США объявили устаревшими после презентации вооружения РФ

Вчера, 20:02

В пятницу министр обороны РФ рассказал, что в США хотят поставить у границ с РФ более 400 ракет ПВО. Однако такими ПВО можно стрелять разве что "по птицам", заявляет прессе источник в военно-дипломатическом ведомстве.

Отмечается, что против российской системы «Кинжал» не может быть противоракетной обороны. США пора осознать новую реальность, а не хвастаться оружием «вчерашнего дня».

Недавно поступила информация, что в России разработан новый комплекс «Авангард», который уже производится серийно. Как говорят источники, по сравнению с новым оружием РФ ПВО Америки просто детские игрушки. На данный момент ни одна страна в мире, кроме России, не имеет гиперзвукового мощного лазерного вооружения. Президент рассказал, что страна не собирается нарушать договор о РСМД. Просто противникам необходимо осознать, что теперь у России есть новейшие системы вооружений с подводными самостоятельными системами.

При этом сверхсовременное вооружение уже находится на боевой готовности. Путин подчеркнул, что Москве и Вашингтону нужно встретиться для переговоров и договориться о мировой безопасности, а не хвастаться вооружением.

Ранее президент России представил миру новое вооружение: комплекс «Сармат», беспилотники, работающие под водой, комплекс ракет «Кинжал», гиперзвуковое оружие. Выступление президента было сопровождено презентацией кадров испытаний нового вооружения и показом работы новой техники с помощью компьютерной графики.