Вчера, 19:07

Эксперты заявили, что защиты от нового российского ракетно-авиационного комплекса под названием «Кинжал» не существует.

Как стало известно со слов военно-дипломатического источника, не существует способа обороны от нового ракетного комплекса «Кинжал», имеющего скорость 10 махов.

Источником было отмечено, что все расположенные неподалеку военные группировки, позиционные районы ПРО, морские, военные группировки становятся не более чем удобной целью. Также было отмечено, что все американские пропагандирующие высказывания по поводу создания для обеспечения себя и своих союзников по НАТО зонтика противоракетного действия, на который резиденция Вашингтона взимает с членов НАТО огромные денежные массы, беспочвенны, а сама система ПРО — "дырявый, ни на что негодный зонтик".

Источник сообщил, что партнерам и оппонентам Российской Федерации с запада пора пересмотреть обновленную реальность и сделать для себя выводы. Российские комплексы "Кинжалы" уже находятся в эксплуатации у российских войск, а гиперзвуковой ракетный комплекс, имеющий название "Авангард", запущен в массовое, серийное производство.