«Аутсайдеры»: Миронов постыдился за кандидатов в президенты

Вчера, 18:25

Российский политик Сергей Миронов, возглавляющий фракцию «Справедливая Россия», негативно отозвался о поведении участвующих в выборах президента кандидатов, заявив об отсутствии у зрителей «клоунады» интереса ко второму месту.

Участвующих в выборах кандидатов Миронов назвал аутсайдерами, которые никогда не смогут финишировать выше второго места. Собчак, Жириновский, Грудинин и прочие участвуют в «клоунаде», глядя на которую, российский народ испытывает лишь чувство стыда, считает лидер фракции «Справедливая Россия».

3 марта Сергей Миронов принял участие в шествии в поддержку на президентских выборах действующего главы РФ Владимира Путина. Политическое мероприятие проходило на московском стадионе «Лужники» при участии 130 тысяч человек.