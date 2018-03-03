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«Аутсайдеры»: Миронов постыдился за кандидатов в президенты

Вчера, 18:25

Российский политик Сергей Миронов, возглавляющий фракцию «Справедливая Россия», негативно отозвался о поведении участвующих в выборах президента кандидатов, заявив об отсутствии у зрителей «клоунады» интереса ко второму месту.

Участвующих в выборах кандидатов Миронов назвал аутсайдерами, которые никогда не смогут финишировать выше второго места. Собчак, Жириновский, Грудинин и прочие участвуют в «клоунаде», глядя на которую, российский народ испытывает лишь чувство стыда, считает лидер фракции «Справедливая Россия».

3 марта Сергей Миронов принял участие в шествии в поддержку на президентских выборах действующего главы РФ Владимира Путина. Политическое мероприятие проходило на московском стадионе «Лужники» при участии 130 тысяч человек.


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