Саакашвили анонсировал на 18 марта всеукраинский марш за импичмент Порошенко

Вчера, 18:16

Всеукраинский марш за импичмент президента Украины Петра Порошенко анонсировал на 18 марта лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили. Он призвал украинцев присоединиться к движению и прийти на митинг.

Помимо отставки главы государства, в своём Facebook опальный политик высказался за требование ухода с должности руководителей МВД и ГПУ - Арсена Авакова и Юрия Луценко. Также Саакашвили считает рациональным в сложившейся ситуации провести досрочные выборы. Длительную отсрочку до митинга экс-президент Грузии объяснил необходимостью тщательной подготовки массовой акции общенародного масштаба.

Ранее однопартийцы Саакашвили назвали истинную, по их мнению, причину демонтажа палаточного городка под зданием Верховной Рады в Киеве. До этого силовики оправдали свои действия необходимостью расчистки проезда по улице Грушевского.