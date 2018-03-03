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МИД России призывает Польшу соблюдать договорённость по советским памятникам

Вчера, 18:13

Министерство иностранных дел России возмущено циничной расправой над мемориалом в Польше. Там незаконно снесли памятник чести Красной Армии Лидзабарк-Варминьский.

Москва выдвинула требование польской столице неукоснительно соблюдать двусторонний договор в военно-мемориальном плане. Об этом идёт речь в комментариях Департамента информации и печати МИД России. В ведомстве подчёркивают, что Польша продолжает показывать неуважение к истории и цинично расправляется с советским наследием.

Памятник Красной Армии установили ещё в 1949 году, а в феврале текущего года депутаты горсовета постановили его демонтировать.


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