Вчера, 18:02

Антироссийская риторика и политические амбиции президента Украины Петра Порошенко на фоне конфликта «Газпрома» и «Нафтогаза» станут причинами очередного роста цен на газ для украинских граждан. Такое мнение высказал глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт подчеркнул, что после отказа Москвы поставлять газ в Украину Киев обратился за помощью к польской компании, у которой теперь, вероятно, и будет закупать всё то же российское топливо, но уже по сильно завышенной цене. Это в итоге приведёт к тому, что в стране уже скоро назреет вопрос очередного поднятия цен на энергоносители. По мнению Охрименко, такого сценария можно было бы избежать путём переговоров с «Газпромом», не будь Порошенко и его сторонники зациклены на своём политическом будущем.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко отчитался об устранении дефицита газа, заявив, что недостачу, вызванную отказом «Газпрома» поставлять топливо «Нафтогазу», компенсируют поставками из стран ЕС. В частности, закупку энергоносителей Киев будет осуществлять у Венгрии, Польши и Словакии.