«Открути!»: Шарий призвал украинцев саботировать акцию Порошенко

Вчера, 17:54

Популярный видеоблогер Анатолий Шарий иронично отреагировал на призыв «Нафтогаза», поддержанный президентом Украины Петром Порошенко, к украинцам с просьбой снизить в рамках флешмоба «Прикрути» температуру в своих квартирах на один-два градуса.

Медиаэксперт в ответ на это предложил согражданам саботировать акцию и начать свою - под названием «Открути!». Шарий напомнил зрителям, что власти Украины неоднократно хвастали тем, что более не зависят от российского газа, при этом систематически повышали тарифы на коммунальные услуги. Блогер заметил, что даже в Европе, где он в данный момент проживает, несмотря на разницу в доходах населения, нет таких заоблачных цен на газ. В связи с этим он предложил украинцам принять участие в акции «Открути!» и «поддать жару» назло наглым чиновникам.

Ранее блогер высмеял Петра Порошенко, припомнив ему его же заявление о достижении энергонезависимости. Шарий упрекнул президента Украины в плохой памяти и выразил недоумение кризисом, связанным с прекращением поставок Киеву российского газа.

Напомним, Пётр Порошенко заявил сегодня об устранении газового дефицита путём наращивания поставок энергоносителей из Европы.