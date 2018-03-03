Утечка о новом российском "Сармате" сделана специально для США в 2007 году

Вчера, 16:50

Утечка по новому оружию в России марки «Сармат» в 2007 году была специально организована для США, как информирует прессу военно-дипломатический источник. При всех обстоятельствах российские представители власти умалчивали о разработках военного ракетного комплекса.

По информации источника журналистам RT стало известно, что утечку, касающуюся разработок нового ракетного комплекса «Сармат» еще в 2007 году, специально делали для американцев. Прежде они сами заявили о создании вооруженной системы ПРО. Говоря о «Сармате», военное командование Вашингтона пытались натолкнуть на мысль, что система ПРО неактуальна перед преимуществом нового ракетного комплекса.

При всех этих обстоятельствах, кто сотворил эту утечку, пока не сообщается. Факт, что это были естественно не сами россияне. В то время, когда разговоры о новейших разработках мощного оружия начинались в России – сами правители молчали и занимались своим делом. В настоящее время, 1 марта, глава РФ Владимир Путин на весь мир заявил о внедрении в состав вооружения нового ракетного комплекса с названием «Сармат».