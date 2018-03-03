ЛНР: ВСУ перебросили к линии фронта запрещенные «Минском» гаубицы

Сегодня, 15:27

Андрей Марочко, представляющий Народную полицию ЛНР, сообщил о размещении силовиками Украины артиллерийских сил в 10 километрах от эпицентра военных действий на Донбассе.

ВСУ разместили «свежие» артиллерийские батареи возле населенного пункта Муратово, расположенного в 10 километрах от линии боевого соприкосновения украинских силовиков и ополченцев самопровозглашенной ЛНР на Донбассе. В составе подкрепления ВСУ прибыли 10 единиц автотехники и 5 гаубиц Д-20 калибром 152 миллиметра, заявил Марочко. Действия украинских военнослужащий снова нарушают Минские соглашения, ведь орудие данного типа не должно приближаться к линии боевого соприкосновения ближе, чем на 30 километров, подчеркнул представитель Народной полиции самопровозглашенной ЛНР.

Согласно мнению ополченцев, ВСУ планирует использовать 152-х миллиметровые гаубицы для обстрела расположенных в северной части республики населенных пунктов.