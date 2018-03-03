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Песков: Антироссийские санкции США представляют собой вред для всего мира

Сегодня, 15:15

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что дело про продление санкций США не находится на повестке дня Кремля.

"Такое положение вещей не лежит на нашей повестке дня. По словам президента, мы никогда не являлись зачинщиками данных санкций. На данный момент мы считаем, что они незаконны, кроме того, они вредят не только нашей стране, но и другим государствам мира", - заявляет он.

До этого источники сообщали, что глава США Дональд Трамп увеличил срок анитроссийских санкций на год, которые связаны с Украиной. Из опубликованных Вашингтоном документов становится понятно, что не в первый раз уже были продлены ограничительные мероприятия против России. Их ввело американское правительство весной 2014 года.


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