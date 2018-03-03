СМИ узнали о бизнес-связях родни Трампа с Минфином Катара перед блокадой Дохи

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Семья Джареда Кушнера, являющегося зятем президента США Дональда Трампа, перед блокадой Дохи (в апреле 2017 года) попыталась заключить выгодную инвестиционную сделку с Минфином Катара, сообщили авторитетные американские СМИ.

В апреле 2017 года Чарльз Кушнер (отец зятя Трампа), руководящий компанией Kushner Companies, провел тайную встречу с Али Шефиром аль-Эмади, возглавляющим Минфин Катара. Американский бизнесмен предложил потенциальному заграничному партнеру вложиться в строительство некоего объекта городской инфраструктуры, расположенного в Нью-Йорке по адресу Пятое авеню, 666. Переговоры сторон длились около получаса, а их официальный итог прессе неизвестен. Через несколько недель после встречи Чарльза Кушнера и Али Шефира аль-Эмади произошла блокада Дохи.

Ранее глава Kushner Companies обращался за финансовой помощью к катарским инвесторам, однако прошлогоднее предложение о сотрудничестве министру финансов является пока что первым и единственным в своем роде, подчеркивают американские СМИ.