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Американский генерал: Русские не боятся США

Сегодня, 14:51

Американский генерал рассказал, что у русских нет страха перед США. Ответные мероприятия Вашингтона в плане помех в выборе главы государства не повлияли на американских противников, в этом списке оказалась и Россия.

Данная информация поступила от главы киберкомандования Сухопутных войск США генерала Пола Накасоне. "Могу сказать, что русские полагают, что с ними не может произойти что-либо серьёзное. Они не опасаются нас", - заявил он.

До этого постоянный представитель США при организации ООН Никки Хейли сообщила о российском вмешательстве в американскую президентскую кампанию в позапрошлом году. Это стало методом боевых действий нового порядка. Ранее сообщалось, американский лидер США Дональд Трамп поставил на роль главы Службы государственной безопасности Пола Накасоне. В случае одобрения этого назначения генерал сможет занять и роль управляющего киберкомандования вооружённых сил США.


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