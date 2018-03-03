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Вилдерс поведал, чем Путин и Трамп лучше европейских лидеров

Сегодня, 13:02

Депутат парламента Нидерландов и глава Партии свободы Герт Вилдерс рассказал, что общего между Путиным и Трампом. Он отметил своё критичное отношение к политике российского президента, однако радуется за него и американского главу, что те являются людьми, отстаивающими интересы своего народа.

Вилдерс высказывает мнение, что Европе как раз недостаёт подобных руководителей. Касаемо стран Евросоюза, ему нужно больше идентичности, считает он, полагая, что Путин с Трампом лидируют на фоне остальных европейских президентов.

Сейчас Вилдерс находится в России. Ранее он сообщал о своём намерении побороть русофобию в Нидерландах. Следует напомнить, партия Вилдерса на выборах парламента Нидерландов весной прошлого года заняла второе место.


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