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Порошенко пообещал, что поставки из ЕС покроют дефицит газа в Украине

Сегодня, 12:16

Утром 3 марта президент Украины Пётр Порошенко отчитался о том, что кризисная ситуация с дефицитом природного газа в стране полностью миновала. Недостача топлива, по словам политика, будет компенсирована за счёт поставок из стран ЕС.

В частности, глава государства уточнил, что газ из Польши, Словакии и Венгрии позволит покрыть всю недостачу. По состоянию на 10:20 (по Киеву) дефицит в стране устранён, заявил Порошенко. До этого президент Украины призвал украинцев снизить потребление голубого топлива, чтобы свести на нет результаты «провокации России».

Ранее блогер Анатолий Шарий высмеял Порошенко, который заявлял о том, что Украина стала полностью энергонезависимой страной. Медиаэксперт упрекнул главу государства в короткой памяти и обвинил во лжи.


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