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Путин поздравил Болгарию с годовщиной освобождения от османского ига

Сегодня, 12:36

Глава Болгарии Румен Радев принял поздравления от президента России Владимира Путина с годовщиной освобождения государства от османского ига. Поздравительное извещение обнародовано на официальном сайте Кремля.

Российский глава пожелал Радеву успешной работы и жизни, чтобы его преследовало только благополучие и процветание болгарского народа.

"Мы помним про подвиги русских воинов и болгарских ополченцев, которые плечом к плечу сражались на Шипке и возле Плевны. Благодаря их смелости, силе и духу восстановили древнее государство Болгарии", - говорится с вообщении.

Путин также отметил общие традиции двух стран, прочные узлы дружбы народов и надежду на то, что будет развиваться сотрудничество между ними. Болгария была в составе Османской империи с 1396 по 1878 годы. В результате русско-турецкого сражения был подписан мирный документ. Тогда Болгария приняла статус независимого гусударства.


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