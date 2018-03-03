VistaNews.ru


СМИ: В 2017 году Дерипаска стал гражданином Кипра

Сегодня, 12:00

Согласно сообщениям британской газеты Guardian, в 2017 году российский миллиардер Олег Дерипаска стал гражданином Кипра. Благодаря новому паспорту, бизнесмен получил право на безвизовый въезд на территорию стран ЕС.

В 2017 году Олег Дерипаска принял участие в некой инвестиционной программе, позволившей получить ему паспорт гражданина Кипра. Отмечается, Миграционная служба в Никосии лишь со второго раза одобрила подачу миллиардером необходимых документов. Получить кипрский паспорт с первой попытки Дерипаска не смог из-за причастия к расследованию дела об отмывании денег, возбужденного правоохранительными органами Бельгии. За год уголовного преследования против российского бизнесмена не нашли прямых улик, после чего он получил кипрское гражданство, утверждает Guardian.

Теперь Олег Дерипаска может без виз разъезжать по странам Евросоюза. К слову, получить паспорт гражданина Кипра сейчас гораздо дешевле, нежели годами ранее – 2 миллиона евро, вместо 5.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.