СМИ: В 2017 году Дерипаска стал гражданином Кипра

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Согласно сообщениям британской газеты Guardian, в 2017 году российский миллиардер Олег Дерипаска стал гражданином Кипра. Благодаря новому паспорту, бизнесмен получил право на безвизовый въезд на территорию стран ЕС.

В 2017 году Олег Дерипаска принял участие в некой инвестиционной программе, позволившей получить ему паспорт гражданина Кипра. Отмечается, Миграционная служба в Никосии лишь со второго раза одобрила подачу миллиардером необходимых документов. Получить кипрский паспорт с первой попытки Дерипаска не смог из-за причастия к расследованию дела об отмывании денег, возбужденного правоохранительными органами Бельгии. За год уголовного преследования против российского бизнесмена не нашли прямых улик, после чего он получил кипрское гражданство, утверждает Guardian.

Теперь Олег Дерипаска может без виз разъезжать по странам Евросоюза. К слову, получить паспорт гражданина Кипра сейчас гораздо дешевле, нежели годами ранее – 2 миллиона евро, вместо 5.