В Киеве начались столкновения возле Рады

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В Киеве в палаточном городке под Верховной Радой начались массовые столкновения. Есть пострадавшие среди активистов и сотрудников правоохранительных органов, а также задержаны некоторые протестующие.

Как сообщают свидетели, стражи порядка прибыли к палаточному городку для проведения следственных действий по нескольким уголовным делам. В результате этого, люди, находящиеся там, решили ответить им и начали поджигать шины. Немного позднее Министерство внутренних дел Украины подтвердило данные про вышеупомянутые следственные действия. Глава департамента коммуникаций в ведомстве Артём Шевченко выложил на своей странице в социальной сети Facebook пост о том, что прекращение этих следственных действий будет принято в соответствии с законодательством.