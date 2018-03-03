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Казахстан договорился о запрете ядерного оружия

Сегодня, 10:11

В Нью-Йорке провели официальную церемонию, на которой был подписан договор о запрете ядерного оружия. Вынесено распоряжение о закрытии второго самого большого ядерного мирового в мире полигона и об отказе от наследий холодной войны.

Данное мероприятие прошло в честь 26-летия внедрения Казахстана в ряды международной организации ООН, сообщает казахстанский МИД.

"Документ подписал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров. Это соответствует полномочиям, которые представленны ему президентом Нурсултаном Назарбаевым. Казахстан участвовал в разработке и приёме текста документа, который в истории ядерного оружия стал первым юридически необходимым договором", - сообщил МИД Казахстана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН сообщил, что РФ не намерена присоединяться к данному договору. Министр считает ликвидацию ядерного орудия необходимым только в случае всемирного разоружения.


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