Путин обещал угостить журналистов своим вкусным салатом

Вчера, 21:15

Президент России Владимир Путин поделился секретом со СМИ по поводу кухни и любимой еды. Он сообщил, что готовит прекрасный салат, который появляется на кухне политика достаточно часто, а также пообещал потом им угостить.

На недавно организованном блиц-опросе Владимир Владимирович Путин рассказал о своей жизни в быту. Он подчеркнул, что ему часто приходится готовить кушанье. Он не упустил момент похвастаться, что очень вкусным у него получается салат. Президент предложил прийти к нему в гости, когда он будет заниматься кулинарией, и он с удовольствием угостит любого гостя своим фирменным любимым блюдом. Хотя в беседе с журналистами рецепт заветного салата так и остался в тайне.

Глава России не захотел раскрывать свои карты в этом вопросе. Он акцентировал внимание на том, что ему нравится очень это блюдо. Среди поставленных вопросов политическому лидеру были разные, особенно касающиеся экономики, социальной сферы. Путин постарался ответить всем, пока это позволяло отведенное специально время.