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Украинский генерал похвалил обороноспособность Крыма

Вчера, 19:09

В Крыму Россия с каждым месяцем наращивает военный потенциал, об этом заявил украинский генерал, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, к тому же он похвалил обороноспособность полуострова.

Генерал отметил, что после присоединения Крыма к России представители местных властей не один раз заявляли об усилении обороны на полуострове. Генерал не поскупился и на похвалу обороноспособности Крыма, назвав регион «неприступной крепостью», чуть позже генерал использовал другое словосочетание - «непотопляемый авианосец», но суть осталась прежней. По мнению Игоря Романенко, вся новая и модернизированная военная техника направляется в Крым.

Ранее Путин предлагал передать Украине военную технику с полуострова, на что украинский генерал ответил, что надо бы проверить военные корабли на наличие подрывных устройств.


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