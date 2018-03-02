Пушков: Украине предстоит экономить расход газа и продолжать угрозы России

Вчера, 18:36

Председатель СовФеда Алексей Пушков подчеркнул, что на Украине снова начался дефицит газа. Теперь Порошенко и «Нафтогаз» своими угрозами не смогут заменить тепло в домах граждан.

Российский представитель СовФеда Алексей Пушков сообщил на своей персональной странице в социальной сети о том, что украинцам снова придется нелегко на фоне газовой недостачи. Дефицит «голубого топлива» получился от конфликта «Нафтогаза» и политики Петра Порошенко. Согласно новому положению, источников дешевых поставок природного газа в Украину не будет.

США и ЕС не смогут продать это сырье за бесценок, значит, все равно придется платить. Из этого следует, что народ будет вынужден снова экономить, чтобы получить тепло. Правительство Украины все же идет на такой исход, но при этом всем угрозы в адрес России не ослабевают.