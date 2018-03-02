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США выделили деньги на оснащение эсминцев лазерным оружием

Вчера, 18:32

США в скором времени оснастит эсминцы новым оружием, которое еще не применялось на водных судах – лазеры. Для достижения этой цели заключен контракт с компанией Lockheed Martin.

Лазерное оружие должно быть готово к использованию уже в 2020 году, заплаченная сумма равняется 150 млн долларов. Система носит название Helios. Главная цель лазерных установок на эсминцах - это оборона американских вооруженных сил от ракет и беспилотников. Если разработчики сумеют подстроить систему против самолетов и баллистических ракет, то это может сыграть важную роль в развитии военной промышленности.

Американские ученые твердят, что мечтали о таком оружии много лет, и рады, что появилась возможность реализовать свои цели.


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