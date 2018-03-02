Порошенко: России придётся исполнять решение Стокгольмского арбитражного суда

Вчера, 18:22

Пётр Порошенко в рамках церемонии присяги Головатым и Лемаком, вновь назначенными судьями Конституционного суда, сообщил, что Россия не желает выполнять установленное решение Стокгольмского арбитражного суда. Но ей придётся это сделать.

Президент Украины сделал заявление, что позавчера случилось очередное очень важное и одно из главнейших решений в последнее время для всей страны – это окончательный приговор Стокгольмского арбитража. В судебном принципиальном газовом процессе Украина вышла победителем. Однако государство отнеслось бы с уважением к любому решению.

Пётр Порошенко добавляет, что Россия не хочет выполнять судебное решение, а это уже неуважение и пренебрежение международными нормами. Речь идёт о решении «Газпрома» отказаться отправлять в Украину газ в марте 2018 года.

Вчера во время заседания СНБО глава государства подчёркивал, что исполнение решения суда будет обеспечено и в госказну отправится сумма в 4,6 миллиарда долларов США. Также в неё по приговору поступит ещё 1,6 миллиарда путём спецконфискации.