СМИ усмотрели в послании Путина сигнал к кардинальным перестановкам в правительстве

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Ряд российских информагентств, проанализировав текст послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию, пришли к выводу, что глава государства дал чёткий сигнал к переменам в правительстве. В речи государственного деятеля трижды встречалось упоминание о «новом» и дважды о «будущем» правительстве.

Источники в Кремле якобы подтвердили, что акцент на теме обновления кабмина был сделан намеренно. Подобным образом Путин дал понять, что сформированное после президентских выборов правительство будет серьёзно отличаться от нынешнего состава. Также собеседники СМИ подчеркнули, что на этапе подготовки послания особое внимание было уделено вопросу того, сколько раз должна быть упомянута тема нового кабмина.

Ранее послание президента России прокомментировали в Госдуме. Депутат Пётр Толстой назвал его началом новой эпохи в политической сфере.