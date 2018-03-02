VistaNews.ru


Госдума РФ прокомментировала реакцию Пентагона на слова Путина о новом оружии

Сегодня, 14:00

В Госдуме РФ решили прокомментировать реакцию Пентагона на заявления Путина о том, что в России якобы создаётся новое стратегическое оружие.

В Пентагоне во время высказывания насчёт слов Путина о новом оружии отметили, что в США хорошо осведомлены о всех разработках и тенденциях в РФ насчёт развития военной сферы. Однако военное ведомство не было удивлено. У Пентагона уже давно имеется вооружение и разработки, которые способны противостоять потенциальному российскому оружию. Кроме этого, новое оружие создавалось слишком долго, поэтому его уже успели обсудить. Также ядерная доктрина принимает во внимание все заявления Путина.

В Госдуме же считают, в частности, как заявил депутат Руслан Бальбек, что Пентагон сильно испугался, поэтому решил всех успокоить. Затем народный избранник добавил, что США обвинит РФ в агрессии и снимет несколько фильмов о неудачной российской войне.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.