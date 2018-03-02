Госдума РФ прокомментировала реакцию Пентагона на слова Путина о новом оружии

Сегодня, 14:00

В Госдуме РФ решили прокомментировать реакцию Пентагона на заявления Путина о том, что в России якобы создаётся новое стратегическое оружие.

В Пентагоне во время высказывания насчёт слов Путина о новом оружии отметили, что в США хорошо осведомлены о всех разработках и тенденциях в РФ насчёт развития военной сферы. Однако военное ведомство не было удивлено. У Пентагона уже давно имеется вооружение и разработки, которые способны противостоять потенциальному российскому оружию. Кроме этого, новое оружие создавалось слишком долго, поэтому его уже успели обсудить. Также ядерная доктрина принимает во внимание все заявления Путина.

В Госдуме же считают, в частности, как заявил депутат Руслан Бальбек, что Пентагон сильно испугался, поэтому решил всех успокоить. Затем народный избранник добавил, что США обвинит РФ в агрессии и снимет несколько фильмов о неудачной российской войне.