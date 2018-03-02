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«Все развалил»: Янукович обвинил Порошенко в организации судебного беспредела

Сегодня, 13:58

Бывший президент Украины Виктор Янукович раскритиковал своего сменщика Петра Порошенко в умышленной организации беспредела в судах страны. Действующая власть закрывает рот всем оппонентам, дабы слышать только себя, считает беглый экс-лидер украинцев.

Согласно мнению Виктора Януковича, Петр Порошенко приложил все усилия для его отстранения от судебного процесса. Как итог, бывший украинский президент только посредством прессы может говорить о происходящем на родине «беспределе». Действующая власть развалила судебную систему, начала массово и с применением силы закрывать рты оппонентам, дабы слышать только себя, считает Янукович. Также экс-лидер украинцев подчеркнул, что во время его правления в стране не было массовых убийств журналистов, терактов и прочих громких преступлений.

Украинские суды ведут против Януковича сразу несколько уголовных производств. Беглый экс-президент обвиняется в государственной измене, массовых расстрелах на «Майдане» в 2014 году и прочих тяжких преступлениях.


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