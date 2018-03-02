Политолог: Новый президент Армении не повлияет на российско-армянские отношения

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Новый президент Армении никак не повлияет на отношения республики с Россией. Данного мнения придерживается политолог Александр Искандарян, руководящий институтом Кавказа.

2 марта Армения получит нового президента. Выбор у Национального собрания невелик – единственным кандидатом на вакантную должность стал 65-летний Армен Саркисян, ранее занимавший должности премьер-министра республики и представителя дипломатической миссии Армении в Великобритании. Авторитетный политолог Александр Искандарян предположил, как смена правителя республики скажется на российско-армянских отношениях.

«Смена главы республики никак не отразится на отношениях с РФ. Если ранее президент Армении был центральной фигурой власти, то сейчас в республике парламентский строй правительства, оставляющий Саркисяну лишь представительские полномочия», - заявил глава института Кавказа.

Официальное представление Армена Саркисяна в качестве президента Армении состоится 2 марта во второй половине дня. Об этом СМИ сообщил уходящий в отставку лидер республики Серж Саргсян. Будущий армянский глава выдвинут на вакантную должность Республиканской партией. У Саркисяна за плечами звание профессора лондонского Кембриджского университета, не считая огромный опыт работы премьер-министром республики и представителем дипломатической миссии Армении в Великобритании.