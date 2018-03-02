Кадыров о реакции россиян на послание Путина: «Придаст уверенности и спокойствия»

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Рамзан Кадыров, занимающий пост главы Чечни, одобрительно отозвался о ежегодном послании президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, заявив, что россиянам обозначенные главой государства цели придадут уверенности и спокойствия за своё будущее.

Чеченский лидер на своей странице «ВКонтакте» также обратил внимание на презентацию новейших видов стратегического вооружения, назвав её «мощной».

Руководитель региона, лично присутствовавший на выступлении Путина, заметил, что тот оперировал аналитикой, цифрами и фактами. Кадыров подчеркнул, что поддерживает курс президента на усиление экономической мощи страны и вхождение в топ-5 крупнейших экономик мира. Это, по мнению лидера Чечни, заставит мировые государства считаться с Россией, а гражданам страны придаст уверенности и спокойствие за своё будущее. Отдельно политик отметил поднятый главой государства вопрос безопасности и обратил внимание на новый вид стратегического оружия, который его впечатлил.

Ранее мы писали, что глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Грозном с премьером России Дмитрием Медведевым.