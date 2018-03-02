Премьер Грузии прибыл с визитом в Армению

Сегодня, 12:50

Делегация правительства Грузии во главе с премьером страны Георгием Квирикашвили прибыла с официальным визитом в Армению. В аэропорту Еревана гостей в торжественной обстановке встречал руководитель армянского кабмина Карен Карапетян.

На посадочной полосе грузинскую делегацию приветствовал почетный караул, оркестр, который играл гимны двух стран. Представители армянской власти проводили своих коллег от трапа к транспорту, после чего члены правительств двух стран отправились на переговоры. Ожидается, что сперва Карапетян и Квирикашвили проведут двустороннюю встречу, а затем дискуссия продолжится в расширенном формате. Также планирует принять премьера Грузии и президент Армении.

Известно, в состав грузинской делегации, помимо Квирикашвили, вошли первый вице-премьер, главы Минэкономики, МИД, Минобороны, Минфина страны, глава администрации по вопросам туризма, а также зампред парламента. Визит пройдёт в однодневном режиме.