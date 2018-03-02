Новым президентом Армении народ избрал Армена Саркисяна

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Армянский праламент доверил Армену Саркисяну управлять государством. Бывший посол Армении в Великобритании был избран на пост президента страны.

Впервые президентские выборы в Армении проходили в парламенте, что стало завершающим этапом конституционной реформы в стране. Депутаты избрали на пост главы государства Армена Саркисяна. Известно, что избранник был послом страны в Великобритании и возглавляет правящую партию республиканцев.

Сообщается, что голосование было закрытым, его участниками стали 101 депутат из 105. Недействительным признан один бюллетень. За победившего кандидата отдали свои голоса 90 парламентариев, против оказалось только 10 человек. Срок действия его полномочий составит семь лет.

Согласно законодательству Армении, в должность президента Саркисян вступит 9 апреля. Известно, что президенту 65 лет, он работал дипломатом в разных странах мира.

Парламентская реформа в Армении началась в 2015 году, а в 2018 году страна полностью перешла к парламентской форме правления. Народ одобрил такие изменения в государственном строе во время референдума, который прошел в декабре 2015 года.

Напомним, что ранее президентом Армении был Серж Саргсян, который занимал этот пост с 2008 года.