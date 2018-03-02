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Эксперт: Владимир Путин не угрожал США, а предупреждал

Сегодня, 12:13

Игорь Коротченко, военный эксперт, заявляет, что Владимир Путин не угрожал США, а предупреждал страну. Алексей Пушков также имеет свои комментарии по этому поводу.

По словам Игоря Коротченко, всем необходимо понимать, что заявления представителей Пентагона направлены на активное снижение психологического эффекта от выступления Владимира Путина. Российский лидер не угрожал США, а предупреждал американские власти о том, что любые попытки создания ПРО будут обречены на провал и при любом исходе существующий паритет в сфере ядерных вооружений не будет сломлен, как бы Америка не старалась это сделать.

Заявления Владимира Путина, обращенные к Федеральному Собранию, «расстроили» США. Такая реакция не обошла стороной Алексея Пушкова, который выразил свое мнение в соцсети. Он считает, что президент развеял все мифы о высокой боеготовности Соединенных Штатов.


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