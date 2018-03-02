Пушков напомнил, что новую гонку вооружений начали США, а не Россия

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Развернувшийся в американской прессе ажиотаж вокруг заявления президента России Владимира Путина о разработке новых видов ракетного вооружения прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков. Сенатор обратил внимание на то, что новую гонку вооружений начала не РФ, а именно США, когда разместила системы противоракетной обороны (ПРО) у российских границ.

Активность в американском обществе по поводу заявления Путина Пушков в своём twitter-аккаунте назвал «предсказуемыми всплесками истерики». Помимо систем ПРО в Европе политик припомнил Вашингтону создание новых типов ядерного оружия. Подытоживая сказанное, сенатор выразил недоумение негативной реакции США на «ответ» России и заявил, что обвинения, озвученные в Штатах в последние дни, направлены «не по адресу».

Ранее появление у России нового вооружения прокомментировал министр обороны страны Сергей Шойгу. По его мнению, ракеты нового класса и мощности позволят наоборот избежать гонки вооружений и обезопасить РФ от всякого рода притязаний.