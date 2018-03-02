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Собчак попросила комиссию Госдумы проверить информацию о домогательствах со стороны Слуцкого

Сегодня, 11:09

В комиссию Государственной думы по вопросам этики поступила просьба Ксении Собчак. Кандидат в президенты просит проверить информацию о домогательствах со стороны Леонида Слуцкого.

Глава комиссии Государственной думы РФ по вопросам этики Отари Аршиба рассказал, что к ним поступила просьба Ксении Собчак о проверке информации в отношении депутата Слуцкого. За такую активную гражданскую позицию в отношении жертв сексуальных домогательств Аршиба выражает благодарность кандидату в президенты РФ.

Глава комиссии Госдумы заявил, что они не рассматривают анонимные просьбы, поэтому каждая женщина, которая стала жертвой домогательств, может обратиться в комиссию через третье лицо. Также он заявил, что причин проводить разбирательство по данному вопросу нет, ведь подробностей инцидента нет, кроме этого комиссия не имеет полномочий полиции, поэтому не сможет наказать виновного.

Напомним, что Собчак озвучила обвинения в сексуальных домогательствах в адрес депутата Слуцкого. После появления такой информации 27 февраля Слуцкий заявил, что подаст в суд на журналистов, которые его оклеветали.


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