Настя Рыбка обречена на отсидку в типичной тюрьме Таиланда

Звезда моделинга Настя Рыбка пострадала от условий отдыха. Звезда обречена на «отсидку» в типичной тюрьме Таиланда. Девушка с соратниками находится в камере содержания без особых условий.
Настя Рыбка и Алекс Лесли стали путешественниками по камерам уже трех исправительных заведений Таиланда. Девушка сообщила в Instagram, что подверглась переезду в новую тюрьму. По данным хейтеров, Рыбка содержится в нормальных условиях для нарушителей законов страны, где российская модель стала фигуранткой дела о ведении секс-тренингов.
На данный момент известно, что камера может вмещать до 9 человек и не отличается особым комфортом или статусом «Vip».
Напомним, что скандально известную Анастасию Вакушевич задержали полицейские Таиланда 25 февраля.