Настя Рыбка обречена на отсидку в типичной тюрьме Таиланда

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Звезда моделинга Настя Рыбка пострадала от условий отдыха. Звезда обречена на «отсидку» в типичной тюрьме Таиланда. Девушка с соратниками находится в камере содержания без особых условий.

Настя Рыбка и Алекс Лесли стали путешественниками по камерам уже трех исправительных заведений Таиланда. Девушка сообщила в Instagram, что подверглась переезду в новую тюрьму. По данным хейтеров, Рыбка содержится в нормальных условиях для нарушителей законов страны, где российская модель стала фигуранткой дела о ведении секс-тренингов.

На данный момент известно, что камера может вмещать до 9 человек и не отличается особым комфортом или статусом «Vip».

В соцсети Рыбка написала: «Нас снова перевозят в другую тюрьму. В Бангкок. Зачем не объясняют. Это уже третья тюрьма. После «выхода» под залог».

Напомним, что скандально известную Анастасию Вакушевич задержали полицейские Таиланда 25 февраля.