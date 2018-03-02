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Пушков: Владимир Путин развеял мифы о всесилии США

Сегодня, 10:18

Алексей Пушков, член Совета Федерации, заявляет, что Владимир Путин развеял мифы о всесилии США в военном плане. Свое мнение он выразил в социальной сети Twitter.

Первого марта Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, показал публике видео об испытаниях нового стратегического вооружения. Кадры он сопровождал пояснительными комментариями. На это моментально отреагировал Пентагон, представители которого «огорчились» заявлениям российского лидера. Дана Уайт, пресс-секретарь военного ведомства США, заверяет американцев, что страна полностью готова к непредвиденным ситуациям.

Алексей Пушков считает, что подобная реакция Пентагона была спровоцирована тем, что был разрушен миф о военном всесилии Америки. Мнение чиновника поддерживают многие отечественные коллеги и жители Российской Федерации.


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