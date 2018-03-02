Пентагон поможет Украине вести информационную войну

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Реализацию проектов по оказанию поддержки правительству Украины в области ведения информационной войны начало управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), о чём накануне сообщил руководитель подразделения Стивен Уокер. Американский военный чиновник отметил, что начало сотрудничества было положено ещё два года назад.

По его словам, впервые сотрудники DARPA посетили Киев в октябре 2016 года. Сам Уокер также был в составе делегации и остался доволен позицией украинской стороны. Он уточнил, что в диалоге приняли участие представители промышленности, разведки и вооруженных сил Украины. Позже, как утверждает глава управления Пентагона, сотрудничество продолжилось при посредничестве Европейского командования вооружённых сил США. Якобы оно породило уже несколько совместных проектов в информационной сфере, однако каких именно, Уокер уточнять не стал.

Ранее мы писали, что Вашингтон передал украинской армии 2500 приборов ночного видения. Общая сумма помощи достигла 45 миллионам долларов.