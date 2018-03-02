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Нестеренко просит у Бога здоровья Жириновскому

Сегодня, 09:41

Председатель областного избиркома высказался о ситуации с дебатами Жириновского и Собчак. Алексей Нестеренко просит у Бога здоровья Владимиру Вольфовичу. По мнению эксперта, политическую оценку событию дать сложно.

Алексей Нестеренко рассказал о нюансах проведения дебатов между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским. Глава облизбиркома негативно высказался о проведении процесса. Причиной несанкционированных заявлений и непротокольного поведения участников стало поведение Жириновского. Лидер КПРФ позволял себе грубые высказывания в адрес оппонента и не пытался умерить свои аппетиты в словах.

«Оценку Жириновскому на каком-то этапе даст Бог, дай Бог Владимиру Вольфовичу здоровья», - подчеркнул Нестеренко.

Однако позитив в произошедшем есть, поскольку граждане РФ перед телевизорами смогли насладиться своими кандидатами в полной мере. Реакции людей на высказывания политика в прямом эфире отразились на комментариях в социальных сетях, где Собчак явно лидирует в пред избирательной гонке.


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