Супруг Собчак назвал Жириновского старой порнозвездой в Сети

Вчера, 23:57

Недавние скандальные дебаты между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским, которые имели неожиданный исход, вызвали негодование у супруга бывшей телеведущей. Максим Виторган назвал политика старой порнозвездой.

Инцидент, который произошел во время теледебатов кандидатов в президенты России Ксении Собчак с Владимиром Жириновским, вызвал неприятные ощущения у Максима Виторгана. Он подчеркнул, что его практически стошнило от увиденного на экране поведения Жириновского относительно его законной супруги. На своей странице в социальной сети Виторган четко написал, что Жириновский является той же самой старой порнозвездой, которая уже несколько десятков лет пытается показать всем, что способна только на минимум своего потенциала.

Странно, но люди видят все это, но все равно готовы тратить свои сбережения, отдавая их в руки совершенно негодного для этой роли лица, резюмирует Виторган. В эфире теледебатов лидер демократов Владимир Жириновский обозвал будущего политика Ксению Собчак. Она же не стала скандалить и выплеснула оппоненту стакан холодной воды прямо в лицо.