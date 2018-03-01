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Госдеп США обвинил Россию в нарушении международных договоров

Вчера, 23:37

Госдепартамент предъявил России претензии в том, что она причастна к прямым нарушениям международных договоров, которые были оговорены ранее. Это произошло после того, как Путин заговорил о разработке нового оружия.

 Госдепартамент активно начал обвинять Россию в нарушении международных договоров. Это произошло после официального выступления президента страны Владимира Путина. Лидер РФ рассказал, что американские власти были проинформированы о грандиозной разработке военными РФ нового оружия. Хотя сами россияне наоборот склонны были все отрицать.

Именно такую идею высказала на организованном брифинге Хезер Науэрт. Сотрудник Госдепа Хезер Науэрт подчеркнула, что такое поведение правительства России является неприемлемым и противоречит условиям подписанных договоров. Путин подчеркнул, что оружие разрабатывалось на территории российского государства более 10 лет.


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