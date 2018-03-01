В видео-послании Путина показали кадры десятилетней давности

Вчера, 20:32

В видео-послании Владимира Путина о новейшем вооружении показали кадры десятилетней давности. Ролик был показан в 2007 году на передаче «Военная тайна» на Первом канале.

Сегодня, 1 марта, Владимир Путин выступил в Москве на Большом Манеже, обращаясь к Федеральному Собранию. Он поднимал много тем, включая демографический рост, новое вооружение и области разработки. Один из депутатов так внимал информации, что уснул прямо в зале, чем насмешил вездесущих журналистов.

Президент сопровождал свои речи видеороликами, и зрители узнали кадры десятилетней давности, показанные в 2007 году на передаче «Военная тайна». Сюжет был посвящен комплексу «Воевода», но в сегодняшнем обращении президент рассказывал об испытаниях комплекса «Сармат». Также очертания региона, на котором провели эти тесты, напоминает штат Флорида из сюжета 2007 года.