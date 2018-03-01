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Афганский генерал считает планы США заменить «Калашниковы» предательством

Вчера, 20:30

Афганский генерал в отставке Абдулвахид Такат считает, что планы Соединённых Штатов Америки заменить автоматы «Калашникова» - это предательство. Кроме этого, как считает бывший военный, этот шаг может навредить безопасности государства.

В своём недавнем интервью Абдулвахид Такат высказал своё мнение о том, что действия Вашингтона якобы можно назвать преступлением против афганского народа и предательством.

Генерал в отставке считает, что американское оружие слишком плохо. Кроме этого, военные государства уже привыкли обращаться с Ак-47, которые РФ когда-то подарила Афганистану. Это оружие, по словам Абдулвахида Таката, есть в каждой семье, которая живёт в опасных районах. Таким образом люди защищаются от террористов.

Представитель же афганской армии Давлат Вазири рассказал, что военные будут пользоваться «Калашниковым» до тех пор, пока автоматы работают. Когда же боеприпасы закончатся, а оружие поломается, то его спокойно заменят на американские автоматы.


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