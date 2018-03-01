В Луцке произошла очередная бойня с участием украинских депутатов

Вчера, 20:09

Сегодня, первого марта, в городе Луцке члены городского совета устроили массовую драку, во время обсуждения вопроса о сдаче земли в аренду. Данное видео было опубликовано на видео-хостинге YouTube.

Часть народных депутатов хотели закончить доработку поставленного вопроса и требовали продолжения заседания совета, однако в их требованиях им было отказано. Недовольные этим решением избранники начали скандировать. Один из народных избранников включил музыкальную композицию на портативной колонке и пытался ворваться в здание совета.

В это время, его сторонники начали блокировать президиум, началась потасовка. На запечатленных кадрах видно, как присутствующие скандировали «Ганьба!» (в переводе на русский - «Позор!»). Местными средствами массовой информации было отмечено, что в бойне принимали участие не только депутаты и городские чиновники, но и неизвестные люди, имеющие спортивное телосложение и спортивную внешность. Данное действо происходило на фоне государственных символах страны — флагов Украины и Луцкой области, а также флага Европейского союза.

Следует отметить, что этот случай не первый. Очень часто депутаты Украины позволяют себе распускать руки, в том числе и в здании парламента - Верховной раде.