Вчера, 19:38

После заседания Совета Думы спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал послание Путина важным для страны, а новейшее вооружение позволит России реализовать социально-экономические задачи.

Так как стоит вопрос о развитии страны и народа в частности, недавнее послание Путина повествует о продолжительности жизни, повышении качества здравоохранения, решении социальных вопросов. Сравнивались временные периоды последних трех десятилетий.

Володин подчеркивает, что в послании Путина не только обзор существующих проблем, но и возможные пути их решений. В РФ также поступило новейшее оружие, которое, по словам Володина, в мирной обстановке решить поставленные экономические задачи.

Вячеслав Володин уверяет, что разработанное оружие позволит спокойно создавать экономику внутри страны и развивать ее новые виды.