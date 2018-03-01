В послании Путина российские ракеты в ролике падали на Флориду

Вчера, 19:24

Стало известно, куда в ролике Путина о возможностях новейших баллистических ракет направляются эти самые ракеты. Целью оказался американский штат Флорида.

Эти кадры Владимир Путин показал, представляя новые ракеты, которые вязла на вооружение армия РФ. Однако в своей речи Путин не упомянул, что ракеты уже нацелены на Соединенные Штаты Америки. Пользователи сети тут же разнесли это фото по всем уголкам необъятного интернета.

Казалось, «проинформирован значит вооружен». Но Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию отметил, что эти ракеты не способна остановить даже самая современная система противоракетной обороны.

Однако стоит отметить, что точно такой же кадр уже был замечен в интернете ранее.

В 2012 году турецкие СМИ опубликовали видеоролик о российском оружии. И именно там был кадр того, как ракеты летят в сторону американского штата Флорида.