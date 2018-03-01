Журналист назвал Жириновского "бабой"

Вчера, 19:16

Стало известно, что между кандидатами в президенты России Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак произошла ссора. Андрей Колесников, журналист, также попал под горячую руку лидера ЛДПР и после назвал поведение политика «бабьим».

Как рассказал сам журналист, его немного удивила реакция политика на вопрос о том, почему он ругался с Собчак. На что Жириновский начал возмущаться и кричать, а после попросил напомнить, когда он обзывал Собчак.

Ксения назвала политика «клоуном», после чего Жириновский уже не смог сдерживать свои эмоции. Журналист говорит, что не ожидал такого поведения от известного политика. Он назвал его бабой и сказал, что Владимир Вольфович ведет себя слишком по-детски, потому что тот постоянно на что-то обижается. Возможно, лидер партии думает, что он находится в лучшей форме перед выборами, однако это производит совсем не то впечатление, как он думает, подчеркнул журналист. Жириновский первый отошел от Колесникова, прокричав напоследок «не подходи ко мне больше!».

Напомним, конфликт между Жириновским и Собчак произошел во время выступления Сергея Бабурина. Это был прямой эфир телепередачи на канале «Россия 1», но после ссоры ее пришлось перенести на час.