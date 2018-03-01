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Путин: У врагов никогда не будет такого же Романа Филипова

Сегодня, 13:53

Глава РФ во время послания Федеральному Собранию рассказал о военной мощи государства и заявил, что у потенциальных врагов никогда не будет таких же героев, как погибший в Сирии лётчик Роман Филипов.

Президент рассказал, что Россия никогда ни на кого первой не нападала и не собирается. Все те, кто называют страну "агрессором", сильно заблуждаются. Он также отметил заслуги российских учёных и военнослужащих. Они без исключения являются лучшими и уникальными. Ни в одном государстве не совершают таких подвигов, как военные Российской Федерации.


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