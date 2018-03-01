«Жить в достатке»: Путин призвал новую власть позаботиться о старшем поколении

Сегодня, 13:47

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания новым правительством программы поддержки возрастных граждан России. Новая инициатива власти должна заключаться в повышении качества социального и медицинского обслуживания, подчеркнул глава государства в послании Федеральному собранию.

На исходе 3-го президентского срока Путин начал все реже говорить утвердительно. Сейчас глава государства заготавливает советы для правительства, которое придет к власти после мартовских выборов. В частности, лидер россиян попросил будущих руководителей страны уделить особое внимание гражданам старшего поколения. Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, должны получить высококачественное социальное и медицинское обслуживание, подчеркнул Путин.

Дабы возрастное население России жило в достатке и ни в чем не нуждалось, новое правительство обязано подготовить специальную программу поддержки, указал президент в послании Федеральному собранию.