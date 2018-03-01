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Путин рассказал о новом авиационном ракетном комплексе "Кинжал"

Сегодня, 13:41

Глава государства Владимир Путин рассказал о новом суперсовременном авиационном ракетном комплексе "Кинжал". Отечественная разработка является уникальной в своём роде.

Путин рассказал некоторые детали сверхнового оружия. Скорость полёта снаряда превышает скорость звука примерно в 10 раз. Вдобавок, новые ракеты способны маневрировать в полёте, что делает их неуязвимыми для ПВО или других систем потенциального противника. Путин отметил, что российские военные разработки в очередной раз опередили весь мир, им сейчас нет аналогов даже в США.


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