Путин рассказал о новом авиационном ракетном комплексе "Кинжал"

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Глава государства Владимир Путин рассказал о новом суперсовременном авиационном ракетном комплексе "Кинжал". Отечественная разработка является уникальной в своём роде.

Путин рассказал некоторые детали сверхнового оружия. Скорость полёта снаряда превышает скорость звука примерно в 10 раз. Вдобавок, новые ракеты способны маневрировать в полёте, что делает их неуязвимыми для ПВО или других систем потенциального противника. Путин отметил, что российские военные разработки в очередной раз опередили весь мир, им сейчас нет аналогов даже в США.